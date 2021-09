Annecy Archives départementales de la Haute-Savoie Annecy, Haute-Savoie Initiation à la narration Archives départementales de la Haute-Savoie Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Initiation à la narration Archives départementales de la Haute-Savoie, 1 octobre 2021, Annecy. Fête de la science 01 octobre

Archives départementales de la Haute-Savoie Archives départementales de la Haute-Savoie. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Avec Anna Griot, l’illustratrice de cet album, découvrez l’univers magique des archives dans une folle enquête, entre histoire et mémoire, rêve et réalité.

Anna Griot propose des ateliers d’initiation à la narration autour de cet album.

Pour plus de renseignements sur la programmation et les modalités pratiques de ces ateliers, merci de contacter les Archives départementales de la Haute-Savoie au 04.50.33.20.80. Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

Archives départementales de la Haute-Savoie 37 bis Av de la Plaine 74000 Annecy 74000 organisateur : Archives départementales de la Haute-Savoie

