Expériences découvertes au coeur des Archives Archives départementales de la Haute-Savoie, 6 octobre 2021, Annecy.

Fête de la science 06 octobre

Archives départementales de la Haute-Savoie

Un Mémory : en groupe, les participants doivent stimuler leur mémoire.

La réalisation d’une timeline : en classant dans un ordre chronologique des documents de périodes et de supports différents.

Un jeu autour de la restauration et de la conservation.

Un jeu autour de 4 C des Archives : collecter, conserver, classer et communiquer.



Pour plus de renseignements sur la programmation et les modalités pratiques de cette visite guidée, merci de contacter les Archives départementales de la Haute-Savoie au 04.50.33.20.80.

Archives départementales de la Haute-Savoie 37 bis Av de la Plaine 74000 Annecy 74000

