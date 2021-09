Annecy Archives départementales de la Haute-Savoie Annecy, Haute-Savoie Armoiries : un voyage dans le temps ! Archives départementales de la Haute-Savoie Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Les enfants découvrent l'origine et la signification des armoiries.

L'atelier se décompose en trois temps :

L’atelier se décompose en trois temps :

Découverte du vocabulaire et des règles de l’héraldique.

A l’aide d’un jeu de cartes les participants s’exercent au blasonnement, c’est-à-dire à la description des armoiries.

Les enfants réalisent sur un écu leurs propres armoiries en s’inspirant de leurs passions ou de leurs centres d’intérêts.



