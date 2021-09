Neuilly-sur-Marne archéosite de la Haute-Île Neuilly-sur-Marne, Seine-Saint-Denis Construis ta pirogue à l’archéosite de la Haute-Ile archéosite de la Haute-Île Neuilly-sur-Marne Catégories d’évènement: Neuilly-sur-Marne

Construis ta pirogue à l'archéosite de la Haute-Ile archéosite de la Haute-Île, 10 octobre 2021, Neuilly-sur-Marne. Fête de la science 09 – 10 octobre

archéosite de la Haute-Île Département de la Seine-Saint-Denis.

samedi 09 octobre – 13h30 à 14h15

samedi 09 octobre – 15h30 à 16h15

dimanche 10 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 17h00 Apprenez les différentes étapes de construction d’une pirogue.

Ce type d’embarcation est le plus représenté sur le globe, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours !

