Adopte un.e chercheur.euse archéosite de la Haute-Île, 10 octobre 2021, Neuilly-sur-Marne.

Fête de la science 09 – 10 octobre

archéosite de la Haute-Île Département de la Seine-Saint-Denis. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00 à 17h30

dimanche 10 octobre – 14h00 à 17h30

Durant le week-end, rencontrez des archéologues pour découvrir :

Samedi 9 octobre

La photogrammétrie, enregistrer et reconstituer les sites archéologiques. Par Laurent Aubry, ingénieur de recherche au CNRS.

L’archéozoologie, élever, chasser et consommer les animaux. Par Lamys Hachem, ingénieure de recherche à l’INRAP.



Dimanche 10 octobre

L’alimentation végétale, cultiver, cueillir et consommer. par Caroline Hamon, chargée de recherche au CNRS et Clarissa Cagnato, post-doctorante au CNRS.

Comment animer le passé ? La création des courts métrages de Past and Curious. Par l’équipe de Past and Curious.

Île-de-France>Seine-Saint-Denis

archéosite de la Haute-Île Avenue Jean Jaures 93330 Neuilly-sur-Marne 93330

organisateur : https://seinesaintdenis.fr archéosite de la Haute-Île