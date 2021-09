Louvres ARCHÉA - Archéologie en Pays de France Louvres, Val-d'Oise De fils en aiguilles ARCHÉA – Archéologie en Pays de France Louvres Catégories d’évènement: Louvres

dimanche 03 octobre – 14h00 Bien que le tissu laisse peu de traces en fouille, les archéologues sont capables de reconstituer les vêtements et les techniques de fabrication des textiles utilisés au cours de l’histoire et notamment au Moyen Âge.

Venez-vous initier à la teinture artisanale et découvrir des techniques de tissage médiévales. Vous pourrez également suivre des visites guidées tout au long de l’après-midi, sur le thème des textiles et de leur travail au fil des siècles.

Séances de teintures à 15h, 16h et 17h, à partir de 7 ans, réservation sur place le jour même.

