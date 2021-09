Paris Aquarium Tropical de la Porte Dorée Paris Science en Direct | Anthropocène : y’a de l’humain dans l’ère ! Aquarium Tropical de la Porte Dorée Paris Catégorie d’évènement: Paris

10 octobre 2021

Entrée libre
En présentiel;En ligne
Grand public.

dimanche 10 octobre – 17h30 Coup d’œil sur une nouvelle période de notre histoire, où l’Homme et la science ont un rôle crucial à jouer !

Que ce soit à l’échelle des micro-organismes de nos océans ou à celle des vastes étendues de nos terres agricoles, les activités humaines ont un impact indéniable. Les conséquences sont-elles irréversibles ? Sommes-nous trop nombreux ? Quelles solutions existent pour freiner le changement climatique ? Retrouvez les réponses à ces questions au cours d’une émission qui nous concerne tous !

Venez nombreux dès 17h30 pour le grand Quiz en duplex depuis l’Aquarium tropical du Palais de la porte Dorée à Paris, avec l’intervention des ambassadeurs de la Fête de la science en Corse, Guadeloupe, Mayotte et Polynésie française.

Île-de-France>Paris

