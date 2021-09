Bègles Aquaforum, siège social de Terre & Océan Bègles, Gironde Découverte des secrets de l’eau de la Garonne Aquaforum, siège social de Terre & Océan Bègles Catégories d’évènement: Bègles

samedi 02 octobre – 14h00 à 17h30

samedi 09 octobre – 14h00 à 17h30 Pourquoi l’eau de la Garonne est-elle marron en Gironde ? Y-a-il de la vie dans la Garonne ? Comment le changement climatique va-t-il impacter ce fleuve et la vie qui la compose ? Filtrez l’eau, observez la laisse de fleuve et observez le plancton à la loupe binoculaire pour en apprendre plus sur la Garonne.

Vous serez reçu à l’Aquaforum, au siège social de l’association Terre & Océan situé idéalement au pied de la Garonne sur la commune de Bègles. Ce bâtiment est construit selon le principe de la maison passive et sera aussi l’occasion de parler de l’impact du changement climatique sur les types de construction à employer dans le futur.

En complément de cette exposition agrémentée de mini-ateliers pratiques, vous pouvez vous inscrire à une de nos deux balades pour découvrir la biodiversité du parc Béglais des berges de Garonne.

