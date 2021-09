Nouzonville Animation nomade Ardennes, Nouzonville La science vadrouille Animation nomade Nouzonville Catégories d’évènement: Ardennes

Nouzonville

La science vadrouille Animation nomade, 11 octobre 2021, Nouzonville. Fête de la science 11 octobre

Animation nomade Collège Jean Rogissart. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. La science s’invite dans les écoles maternelles et primaires. Les élèves du collège Jean Rogissart de Nouzonville vont présenter des ateliers ludiques et adaptés au niveau de chaque enfant. C’est sure ! Les petits esprits scientifiques vont s’éveiller et les yeux vont briller ! Grand Est>Ardennes

Animation nomade 9 Rue Bara 08700 Nouzonville 08700

