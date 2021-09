Ateliers : les mystères de l’eau (scolaires) Ancienne usine des eaux de Saint-Clair, 7 octobre 2021, Caluire-et-Cuire.

Fête de la science 05 – 07 octobre

Ancienne usine des eaux de Saint-Clair Métropole de Lyon. Entrée libre En présentiel Scolaires.

La Métropole de Lyon a la responsabilité du cycle de l’eau sur son territoire. Elle assure à ce titre sa distribution et son assainissement.

Capter, traiter, acheminer, nettoyer l’eau sont autant d’actions indispensables et quotidiennes.

Pour mieux comprendre l’importance de l’eau dans nos vies et dans la ville, participez aux journées Eau de la Fête de la Science 2021.

Visite de l’usine

Intervenants: Oïkos

Les élèves verront comment l’eau était acheminée dans les habitations du 19ème siècle à nos jours à travers la visite de l’ancienne usine des eaux. Après la présentation d’une maquette du site, ils comprendront le fonctionnement de la pompe de Cornouailles et visiteront la cathédrale souterraine de Saint Clair et ses bassins filtrants.

Jeu Gaspido

Intervenants : FNE (France Nature Environnement)

Avec la malle pédagogique Gaspido d’eau et rivières de Bretagne, les élèves participeront à un jeu du type «jeu de l’oie» en répondant à des questions et en réalisant des défis…. pour comprendre l’importance d’économiser l’eau.

Jeu Goutte à goutte

Intervenants : FNE (France Nature Environnement)

Goutte à goutte est un jeu coopératif sur la thématique de l’eau. Au cours de la partie, les élèves seront divisé en groupes mais auront un objectif commun : nettoyer l’eau.

Détermination de la qualité de l’eau

Intervenants : Fédération de pêche du Rhône

L’atelier se déroule en deux temps : Grâce à des tests physico-chimiques (nitrate, pH, turbidité…) sur un format “enquête” avec plusieurs échantillons d’eau, les élèves devront déterminer lesquels sont pollués et ils découvriront également les invertébrés aquatiques présents dans certaines eaux et calculeront une note biologique.

Découverte et manipulation de maquettes hydrauliques

Intervenants : L’eau à Lyon et la pompe de Cornouailles

Les élèves vont pouvoir manipuler des modèles réduits de pompes, de maquettes hydrauliques afin de comprendre leur fonctionnement de façon ludique.

Manipulation d’une maquette LEGO sur l’eau

Intervenants : Métropole de Lyon

Les élèves vont être amenés à manipuler des briques LEGO pour reconstituer les cycles naturels et urbains de l’eau. À travers des scénarios de catastrophes climatiques tels que la sécheresse ou l’inondation, les élèves pourront aussi réfléchir aux impacts et comment y remédier.

Découverte de l’histoire de l’eau à Lyon

Les élèves visionneront un film sur l’histoire de l’eau puis à l’aide d’une frise chronologique sur l’approvisionnement en eau à travers l’histoire, ils devront replacer les différentes étapes de la gestion de l’eau de l’époque romaine à nos jours.

Ancienne usine des eaux de Saint-Clair 2 avenue de Poumeyrol 69300 Caluire-et-Cuire 69300

