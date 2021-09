Caluire-et-Cuire Ancienne usine des eaux de Saint-Clair Caluire-et-Cuire, Rhône Les mystères de l’eau Ancienne usine des eaux de Saint-Clair Caluire-et-Cuire Catégories d’évènement: Caluire-et-Cuire

Les mystères de l’eau Ancienne usine des eaux de Saint-Clair, 9 octobre 2021, Caluire-et-Cuire. Fête de la science 02 – 09 octobre

Ancienne usine des eaux de Saint-Clair Métropole de Lyon. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 14h00 La Métropole de Lyon a la responsabilité du cycle de l’eau sur son territoire. Elle assure à ce titre sa distribution et son assainissement.

Capter, traiter, acheminer, nettoyer l’eau sont autant d’actions indispensables et quotidiennes.

Pour mieux comprendre l’importance de l’eau dans nos vies et dans la ville, participez aux journées Eau de la Fête de la Science 2021. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Ancienne usine des eaux de Saint-Clair 2 avenue de Poumeyrol 69300 Caluire-et-Cuire 69300 organisateur : https://www.grandlyon.com/ Ancienne usine des eaux de Saint-Clair

