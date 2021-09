Caluire-et-Cuire Ancienne usine des eaux de Saint-Clair Caluire-et-Cuire, Rhône Parcours 2 Ancienne usine des eaux de Saint-Clair Caluire-et-Cuire Catégories d’évènement: Caluire-et-Cuire

Rhône

Parcours 2 Ancienne usine des eaux de Saint-Clair, 7 octobre 2021, Caluire-et-Cuire. Fête de la science 05 – 07 octobre

Ancienne usine des eaux de Saint-Clair Métropole de Lyon. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Visite guidée et trois ateliers :

– Jeu “Goutte à goutte”

– Découverte et manipulation de maquettes hydrauliques

– Découverte de l’histoire de l’eau à Lyon Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Ancienne usine des eaux de Saint-Clair 2 avenue de Poumeyrol 69300 Caluire-et-Cuire 69300 organisateur : https://www.grandlyon.com/ Ancienne usine des eaux de Saint-Clair

Détails Catégories d’évènement: Caluire-et-Cuire, Rhône Autres Lieu Ancienne usine des eaux de Saint-Clair Adresse 2 avenue de Poumeyrol 69300 Caluire-et-Cuire Ville Caluire-et-Cuire lieuville Ancienne usine des eaux de Saint-Clair Caluire-et-Cuire