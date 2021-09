Villar-d'Arêne Ancienne école (derrière la mairie) Hautes-Alpes, Villar-d'Arêne Balbu-Ciné ou la naissance du cinéma Ancienne école (derrière la mairie) Villar-d'Arêne Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Villar-d'Arêne

Balbu-Ciné ou la naissance du cinéma Ancienne école (derrière la mairie), 6 octobre 2021, Villar-d'Arêne. Fête de la science 06 octobre

Ancienne école (derrière la mairie) Communauté de Communes du Briançonnais. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 15h00 à 16h30 Avec la Boîte à Balbu-Ciné, c’est toute l’histoire de la naissance du cinéma qui défile sous vos yeux.

Découvrez des jouets optiques venus tout droit du passé et des inventions aux noms curieux : thaumatropes, folioscopes, praxinoscope, phénakistiscopes, zootropes…

Conçu comme un cabinet de curiosité, Balbu-ciné propose un voyage des balbutiements du cinéma jusqu’aux premiers films de l’histoire de l’humanité.

Une expérience sensorielle et ludique pour comprendre la vision et les effets d’optique.

Pour aller plus loin, la bibliothèque de Villar d’Arène proposera une malle de documents sur le 7e art en partenariat avec la Bibliothèque départementale des Hautes-Alpes.

> avec un projectionniste du cinéma Eden Studio de Briançon

Durée : 1h30Tout public (à partir de 6 ans)

Rdv à l’Ancienne école (rue de la Chapelle, derrière la mairie) de Villar d’Arène

Réservation obligatoire : 06 78 35 23 28 – bm.paysdelameije@gmail.com Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Ancienne école (derrière la mairie) Rue de la Chapelle 05480 Villar-d’Arêne 05480 organisateur : http://www.ccbrianconnais.fr/ Ancienne école (derrière la mairie)

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Villar-d'Arêne Autres Lieu Ancienne école (derrière la mairie) Adresse Rue de la Chapelle 05480 Villar-d'Arêne Ville Villar-d'Arêne lieuville Ancienne école (derrière la mairie) Villar-d'Arêne