vendredi 08 octobre – 18h30 à 20h00 Ce film documentaire retrace l’expédition menée par l’association française Naturevolution au cœur du massif indonésien de Matarombeo. Pendant plusieurs semaines, des chercheurs internationaux ont étudié la biodiversité exceptionnelle mais aussi très menacée de ce monde perdu. Venez découvrir l’un des derniers refuges de biodiversité du monde terrestre.

