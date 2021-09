À la rencontre des dinosaures, de Briançon à Aix-en-Provence Ancien cinéma Vauban, 8 octobre 2021, Briançon.

Fête de la science 08 octobre

Ancien cinéma Vauban Communauté de Communes du Briançonnais. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 20h00 à 21h30

Savez-vous que le sud des Alpes et la Provence ne conservent pas seulement des fossiles issus de créatures des fonds des mers ?

Qu’ils se révèlent aussi être de fabuleux gisements de fossiles de dinosaures, de crocodiles, de tortues, de poissons osseux et de reptiles volants ?

Qui sont les « terribles reptiles » (du grec « deinos » terriblement grand et « sauros », reptile) qui peuplaient le sud de la France il y a des millions d’années ? Quelles sont les trouvailles les plus récentes et les plus surprenantes ?

Thierry Tortosa vient vous présenter les dernières actualités de la paléontologie et partager ses connaissances sur les dinosaures de France, l’un des pays les plus riches en dinosaures d’Europe, voire du monde !

> avec Thierry Tortosa, docteur en paléontologie et conservateur de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire

Durée : 1h30

Tout public

(Lieu à confirmer) à Briançon

Informations : 06 38 14 00 38 – j.crutz@ccbrianconnais.fr

Ancien cinéma Vauban 21 Avenue de la République 05100 Briançon 05100

