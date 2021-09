Val-de-Reuil Analyses et Surface Eure, Val-de-Reuil Portes ouvertes au laboratoire Analyses et Surface Analyses et Surface Val-de-Reuil Catégories d’évènement: Eure

Portes ouvertes au laboratoire Analyses et Surface Analyses et Surface, 7 octobre 2021, Val-de-Reuil. Fête de la science 05 – 07 octobre

Analyses et Surface Communication Groupe 6NAPSE. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 14h00

jeudi 07 octobre – 15h30 Analyses et Surface vous ouvre ses portes!

« Réservation obligatoire via communication@groupe-6napse.com » Découvrir Analyses et Surface

Notre rôle : accompagner les entreprises et les laboratoires dans leurs projets de recherche et d’innovation, d’expertises, d’études et de prestation d’essais dans l’ingénierie des matériaux industriels. Nous analysons surface, contenu, nature, composition ou comportement des matériaux.

Domaines d’activité : Pharmaceutique, Cosmétique, Agroalimentaire, Automobile, Aérospatial, etc.



Notre mission : accompagner l’Industrie

Caractérisation des matériaux et des surfaces

Expertises de défaillances

Caractérisation de corps étrangers

Vieillissement des matériaux

Chimie



Moments phares de la visite

Accès aux salles d’analyses du laboratoire

Découverte de nos équipements (ex: microscopie, granulométrie Laser, analyseur morphologique de particules, microtomographie X, etc.)



Normandie>Eure

Analyses et Surface 2 Voie de l’Innovation 27100 organisateur : Analyses et Surface

