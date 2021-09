Pessac Amphitéâtre de la Maison de l'Economie (bât H) Gironde, Pessac Le procès de l’intelligence artificielle Amphitéâtre de la Maison de l’Economie (bât H) Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Pessac

Le procès de l’intelligence artificielle Amphitéâtre de la Maison de l’Economie (bât H), 1 octobre 2021, Pessac. Fête de la science 01 octobre

Amphitéâtre de la Maison de l’Economie (bât H) Université de Bordeaux. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 17h30 Bordeaux Macropole, 2050. Le scandale éclate lorsque l’on découvre que ce qui nous gouverne depuis trois ans n’est pas un humain mais une intelligence artificielle ! Et pourtant, tout allait merveilleusement bien depuis son élection. Plus de pollution ni de bouchon, du travail pour toutes et tous et une douceur de vivre unanimement partagée. Que doit-on faire ? Souhaite-on être gouverné par une intelligence artificielle ?

Prétexte à un exercice de médiation scientifique, ce procès fictif est l’occasion de faire témoigner à la barre une quinzaine chercheurs issus de nombreux champs disciplinaires (des neurosciences à l’économie, en passant par le doit, la philosophie, les sciences computationelles, etc). A l’issue des débats, la décision sera prise par le vote du public. Nouvelle-Aquitaine>Gironde

Amphitéâtre de la Maison de l’Economie (bât H) 16 Avenue Léon Duguit 33600 Pessac 33600 organisateur : Amphitéâtre de la Maison de l’Economie (bât H)

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pessac Autres Lieu Amphitéâtre de la Maison de l'Economie (bât H) Adresse 16 Avenue Léon Duguit 33600 Pessac Ville Pessac lieuville Amphitéâtre de la Maison de l'Economie (bât H) Pessac