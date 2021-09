Les observations des galaxies, d’hier à demain ! Amphi Simone Veil – Université des Chênes 2, 7 octobre 2021, Cergy.

De nombreuses générations d’humains ont levé les yeux vers le ciel et continuent de le faire pour cartographier les différents objets célestes. L’avènement du télescope au XVIIème siècle a ensuite permis de porter un regard plus pénétrant sur les cieux et il s’est affiné grâce aux développements des techniques d’observation et à la construction de relevés du ciel de plus en plus profonds et plus larges.

Qu’avons-nous appris de ces grands sondages de galaxies sur notre univers ? Et qu’espérons-nous apprendre dans la décennie à venir avec la prochaine génération de relevés ?



Après avoir obtenu son doctorat en cosmologie au CEA-Saclay en 2018, Pauline Zarrouk a effectué un post-doctorat en Angleterre à l’Université de Durham puis elle a obtenu un poste de chercheur CNRS en octobre 2020 à Paris au Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes Énergies, Sorbonne Université. En 2018, Pauline a reçu une bourse L’Oréal-Unesco Pour les Femmes et la Science. Pauline est très impliquée dans la diffusion scientifique, elle a développé un jeu de plateau sur les exoplanètes “EXOPLANÈTES : LE JEU” et depuis 2021 elle est membre de l’organisation du Festival d’Astronomie de Fleurance et du Festival Atmosphères de Courbevoie.

