Et pourtant, elles existent ! Amphi Simone Veil – Université des Chênes 2, 11 octobre 2021, Cergy. Fête de la science 06 – 11 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 18h00

lundi 11 octobre – 18h00 Projection du film-documentaire Picture a scientist.

Synopsis : Dans ce documentaire, des scientifiques renommées évoquent les inégalités auxquelles elles ont été confrontées afin de rendre les carrières STEM accessibles à tous.



Suivi d’échanges avec Stefania Marcassa (chargée de mission égalité hommes-femmes à CY Cergy Paris Université) et Inbar Fijalkow (Professeure des universités classe exceptionnelle à l’ENSEA, chercheuse au laboratoire ETIS – Equipes de Traitement de l’Information et Systèmes à CY Cergy Paris Université). Île-de-France>Val-d’Oise

Amphi Simone Veil – Université des Chênes 2 33 Boulevard du Port 95011

