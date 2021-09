Paris Amphi Charpak LPNHE Paris Les deux erreurs d’Einstein Amphi Charpak LPNHE Paris Catégorie d’évènement: Paris

dimanche 10 octobre – 15h00 La recherche scientifique repose sur la correspondance entre la réalité de la nature – qui est appréhendée par des observations – et une représentation de cette réalité – formulée par une théorie en langage mathématique. Si toutes les conséquences qui découlent de la théorie sont expérimentalement vérifiées, elle est validée. Cette démarche suivie depuis près de quatre siècles a construit un ensemble cohérent de connaissances. Mais ces avancées se réalisent grâce à l’intelligence humaine, qui garde malgré tout ses croyances, voire ses préjugés. Ceci peut affecter la marche de la science même parmi les plus grands savants. Île-de-France>Paris

