Au programme de la fête de la science cette année :

JEUDI 7 OCTOBRE

Parcours scientifique dans les locaux d’Agrotec à Agen (47) à destination des collèges et encadré par des étudiants des lycées agricoles du département.

VENDREDI 8 OCTOBRE

Ateliers “Faîtes de la science” : organisation d’ateliers dans les locaux de notre centre technique. Au programme, fabrication en petit groupe de lait végétal à partir de différentes matières premières et aromatisations. Les participants repartiront avec un petit cadeau surprise =). Horaires de l’événement : 12h 14h // 16h 18h

Toqués de Science : Grande conférence Agropole sur la thématique “Quand l’agroalimentaire fait recette de la science” animée par Gilles Boeuf, biologiste, Professeur à l’université Pierre-et-Marie-Curie et Sorbonne Université et Raphaël Haumont, bras droit de Thierry Marx, physico chimiste et spécialiste de la cuisine moléculaire, connu pour avoir réalisé les repas de l’espace de Thomas Pesquet. Un événement à la croisée des chemins entre présentations, retour d’expérience, animation et débat autour de l’alimentation dans le futur.



SAMEDI 9 OCTOBRE

Conférence & démonstrations réalisées par un chef dans les locaux du DUSA à Agen (47). Thématique de la présentation : la texture dans les aliments et son changement selon la mise en oeuvre.

