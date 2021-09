Grenoble Aconit Grenoble, Isère Visite guidée de la collection informatique de l’ACONIT, une des collections les plus complètes d’Europe Aconit Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Visite guidée de la collection informatique de l’ACONIT, une des collections les plus complètes d’Europe Aconit, 3 octobre 2021, Grenoble. Fête de la science 01 – 03 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 14h00 à 15h30 La visite de la collection d’ACONIT commence avec les machines à calculer mécaniques, puis continue avec la mécanographie. Suivent alors les ordinateurs individuels, la télématique, les stations de travail, et les grands serveurs : c’est l’occasion de revivre ou de découvrir l’histoire de l’informatique ! Visite accompagnée par un guide qui dévoilera l’histoire de ces machines qui ont jalonné les débuts de l’informatique Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

