Carcassonne Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Aude, Carcassonne Il y a de l’électricité dans l’air Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

Il y a de l’électricité dans l’air Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun, 2 octobre 2021, Carcassonne. Fête de la science 01 – 02 octobre

Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Association les Petits Débrouillards Occitanie. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 09h00

samedi 02 octobre – 09h00 L’électricité est partout ! Venez découvrir toute sorte de phénomènes électriques passionnants. Expérimentez avec des piles, des aimants et des ballons. Partageons un moment ludique, scientifique et magique ! Occitanie>Aude

Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Route de la Cavayère 11000 Carcassonne 11000 organisateur : https://www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Adresse Route de la Cavayère 11000 Carcassonne Ville Carcassonne lieuville Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Carcassonne