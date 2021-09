Fête de la science dans l’Aude Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun, 2 octobre 2021, Carcassonne.

Fête de la science 01 – 02 octobre

Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Association les Petits Débrouillards Occitanie. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

Une manifestation annuelle, nationale, qui fait le lien entre science et citoyens. L’occasion lors de journées dédiées aux scolaires et au grand public de rencontrer et discuter avec ceux qui “font (de) la science” au quotidien : membres de laboratoires de recherche, enseignants et milieux associatifs. Petits et grands peuvent s’émerveiller devant des expos photos, poser des questions aux conférenciers et animateurs et toucher du doigt, au propre et au figuré, de nombreux concepts scientifiques.

Pour le public scolaire, le rendez-vous est donné dans l’Aude vendredi 1er octobre.

Pour le grand public, les ateliers seront ouverts le samedi 2 octobre.

Occitanie>Aude

Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Route de la Cavayère 11000 Carcassonne 11000

organisateur : https://www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun