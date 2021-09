Carcassonne Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Aude, Carcassonne Les 5 sens dans la Nature Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Les 5 sens dans la Nature Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun, 2 octobre 2021, Carcassonne. Fête de la science 01 – 02 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00 A l’aide de vos 5 sens, apprenez à observer, écouter, toucher, gouter, ressentir la vie sauvage qui vous entoure.

Découvrez les bienfaits que la nature vous apporte : le chant des oiseaux, la diversité des couleurs, les parfums enivrants de la flore sauvage. Occitanie>Aude

Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Route de la Cavayère 11000 Carcassonne 11000 organisateur : http://lechantdesgrenouilles.fr/ Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun

