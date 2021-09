Carcassonne Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Aude, Carcassonne Musée mobile Narbo Via Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

samedi 02 octobre – 10h00 Le musée mobile dévoile ses outils pour découvrir les collections du musée et de ses sites, l’histoire romaine de Narbonne et les sciences de l’archéologie.

Une exposition mobile détaille le projet : de la conception du bâtiment à son achèvement. Les médiateurs vous proposent de découvrir des outils pour comprendre la ville romaine et son évolution : la frise 3D « la fabrique du temps » détaille, à la manière de « C’est pas Sorcier », l’évolution de la ville, avant l’arrivée des romains jusqu’à l’installation des Wisigoths, en passant par l’âge d’or de la cité romaine. Une maquette démontable d’une domus pompéienne et les plans des maisons du site du Clos de la Lombarde vous invitent à découvrir l’organisation spatiale des riches demeures urbaines. Vous pourrez aussi tester vos connaissances sur les collections et l’histoire de Narbonne à l’époque romaine grâce au Narbo-quizz.

De manière participative, les équipes du musée vous proposeront également de manipuler un scan 3D pour numériser un objet archéologique et découvrir ainsi tous ses secrets.

