Carcassonne Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Aude, Carcassonne Atelier de papier marbré Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

Atelier de papier marbré Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun, 1 octobre 2021, Carcassonne. Fête de la science 01 octobre

Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Association PEP 11. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 09h00 Venez réaliser une feuille de papier marbré dont vous choisirez les couleurs et expérimenter la non miscibilité des encres et de l’eau ! Occitanie>Aude

Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Route de la Cavayère 11000 Carcassonne 11000 organisateur : Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Adresse Route de la Cavayère 11000 Carcassonne Ville Carcassonne lieuville Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Carcassonne