samedi 02 octobre – 10h00 L’Abracadabrîle est un conte imaginaire raconté sous forme de spectacle vivant pour parler de la biodiversité à la croisée des sciences et des arts.

Les enfants s’aventurent sur une île remplie de végétaux et d’insectes fantastiques et découvrent au fil du conte l’extraordinaire richesse de sa biodiversité par une démarche scientifique expérimentale. Leurs aventures vont être chamboulées par l’arrivé des hommes sur l’île qui veulent s’en accaparer les ressources sans se soucier des conséquences pour ses habitants. Les enfants sont alors amenés à prendre conscience des différents dangers qui menacent les animaux et leurs habitats et réflé­chir collectivement aux solutions possibles afin d’éviter que ne disparaisse ce petit paradis sur terre. Occitanie>Aude

