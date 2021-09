Carcassonne Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Aude, Carcassonne Qui s’y frotte s’y pique Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Les Petits Débrouillards occitanie. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Atelier pour sensibiliser aux problématiques liées aux moustiques et surtout au tigre, combattre les idées reçues, apprendre l’histoire de son implantation, à s’en protéger (en cas de voyage…), et les amener à participer à la lutte contre sa propagation (destruction de gîtes larvaires). Savoir ce qui est fait par l’ARS et l’EID au quotidien et en cas de maladie avérée. Kit pédagogique composé de posters interactifs, photos, jeux, larves et adultes à observer à la loupe… Occitanie>Aude

Occitanie>Aude

Accueil de loisirs La Cavayère, Hameau de Montlegun Route de la Cavayère 11000 Carcassonne

