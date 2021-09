Poitiers Académie de Poitiers Poitiers, Vienne Y’a pas que les ours blancs dans la vie !!! Académie de Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Y’a pas que les ours blancs dans la vie !!! Académie de Poitiers, 11 octobre 2021, Poitiers. Fête de la science 11 octobre

Académie de Poitiers PALEVOPRIM. Entrée libre En ligne . Cette vidéo a pour objectif premier de servir de support pédagogique pour les enseignements sur la biodiversité en classe de primaire (cycles 2 et 3) dans les écoles de la Vienne. Elle aborde avec humour les thèmes de l’érosion actuelle de la biodiversité, de l’extinction dans l’histoire du vivant et des enjeux de ces phénomènes pour l’humanité. Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Académie de Poitiers 22 Rue Guillaume 7 le Troubadour 86000 Poitiers 86000 organisateur : http://palevoprim.labo.univ-poitiers.fr/ Académie de Poitiers

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Académie de Poitiers Adresse 22 Rue Guillaume 7 le Troubadour 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville Académie de Poitiers Poitiers