Exposition “Tout en mouvement” Abbaye de Seuilly, 4 octobre 2021, Seuilly.

Fête de la science 29 septembre – 04 octobre

Abbaye de Seuilly Communauté de communes Chinon Vienne Loire. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 29 septembre – 14h00

vendredi 01 octobre – 16h30 à 19h00

Ludiques et attrayants, les ateliers de l’exposition « Tout en mouvement ! » vous invitent à vous interroger, à manipuler, à faire et à refaire… quel que soit l’âge et le niveau, pour (re)découvrir des systèmes simples et les mécanismes mis en oeuvre dans bien des machines.

L’exposition s’adresse tant à un public scolaire qu’à un public familial.

19 ateliers pédagogiques accompagnées de 14 panneaux validés par l’école Polytechnique sont animés par un animateur professionnel.

Exposition organisée par la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire et animée par la FRMJC

Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Abbaye de Seuilly 37500 Seuilly 37500

organisateur : Abbaye de Seuilly