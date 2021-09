Les animaux dans le ciel Abbaye de l’Escaladieu, 2 octobre 2021, Bonnemazon.

Fête de la science 02 octobre

Abbaye de l’Escaladieu Abbaye de l’Escaladieu. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 20h15 à 23h30

Dès 12 ans, sur réservation pour la soirée complète (conférence + observation des étoiles). GRATUIT dans le cadre de la Fête de la science.

Dès 17h, venez passer votre soirée à l’abbaye en découvrant ou re-découvrant l’exposition « Bêtes curieuses », avant l’observation des constellations.

Exposition « Bêtes curieuses » ouverte jusqu’à 20h15 et restauration légère sur place avec Méti’saj et ses galettes orientales sucrées et salées.

à 20h15 : Conférence “Les animaux dans le ciel”, par la Ferme des étoiles (en salle).

à 21h30 : Observation des étoiles, par la Ferme des étoiles (dans le parc de l’Escaladieu).

Une douce soirée d’automne pour découvrir les constellations « animales » qui tapissent le ciel nocturne. Une présentation de ces figures mythologiques précèdera une découverte du ciel à l’œil nu et une observation des planètes et des objets plus lointains au télescope.

Prévoyez de bien vous couvrir, fraîcheur assurée !

Une petite lampe de poche rouge vous permettra de vous orientez dehors sans être ébloui.

Occitanie>Hautes-Pyrénées

Abbaye de l’Escaladieu Route de Bagneres de Bigorre 65130 Bonnemazon 65130

organisateur : http://www.abbaye-escaladieu.com/ Abbaye de l’Escaladieu