Visitons l'artisanat : 2SP Electronic
5b rue de la Haie au Blanc 14370 Moult-Chicheboville
Pôle ATEN – CMA Normandie.
Réservation obligatoire
En présentiel
Grand public;Scolaires.

jeudi 07 octobre – 14h00 Installé à Moult (14), 2SP Electronic conçoit des systèmes électroniques sur-mesure. Ce bureau d’étude réalise des cartes électroniques et en assure la fabrication en petites séries. Normandie>Calvados

