Objectif Terre 54220 Malzéville, 9 octobre 2021, Malzéville. Fête de la science 01 – 09 octobre

EPL Pixérecourt. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 09h00 La Terre est-elle le centre de l’Univers ? Est-elle plate ? Comment en est-on venu à l’héliocentrisme (le Soleil au centre de l’Univers) ? Venez percer le mystère des recherches scientifiques, à travers les âges, pour reconstituer l’avancée de nos connaissances sur notre système solaire. Vous évoluerez ainsi de planète en planète sur notre plateau de jeu : celui de notre galaxie. Vous comprendrez aussi, alors, les incidences des différentes conceptions sur nos représentations.



Possibilité d'organiser des séances sur d'autres créneaux, pendant ET hors période Fête de la Science, sur demande

