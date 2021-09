Stand de la SAT 37

Stand de la SAT 37, 3 octobre 2021, . Fête de la science 02 – 03 octobre

Société Astronomique de Touraine. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 La Société Astronomique de Touraine propose des expositions, animations, matériels, autour de la pratique de l’Astronomie.

Les membres de l’Association animeront le stand ( observation du soleil, radioastronomie, météorites, réseau Vigieciel) et le Médiateur Scientifique du club accueillera les enfants pour des ateliers d’initiation. organisateur :

