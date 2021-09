La Seyne-sur-Mer 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer, Var Le CNRS à la Seyne-sur-mer 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

vendredi 01 octobre – 17h00

samedi 02 octobre – 09h00 Le stand de la DT INSU (Division Technique de l’Institut National des sciences de l’Univers) présentera les différents capteurs innovants utilisés pour mener à bien les recherches dans le domaine de l’océanographie. Le stand de la DT INSU proposera au visiteur de découvrir les technologies employées pour les méthodes d’observation en océanographie dans le cadre des recherches scientifiques. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

