Fête de la science 01 – 02 octobre

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Planète Sciences Méditerranée. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 17h00

samedi 02 octobre – 09h00 Nous pouvons devenir tous « Urbiculteurs » *!!

Rendez vous au stand de PSM et ASTS pour rencontrer des animateurs spécialisés dans le suivi pédagogique d’initiatives autour de la nature en ville et de l’agriculture urbaine. Agriculture urbaine et biodiversité : venez échanger les techniques de production agricole (en carré, en bac, pleine terre, aquaponie), découvrir les systèmes de compostage, répondre à des quiz sur la biodiversité et réaliser des expériences SCIENTIFIQUES !

