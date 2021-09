La Seyne-sur-Mer 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer, Var A la découverte des Cétacés de Méditerranée 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

A la découverte des Cétacés de Méditerranée 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer, 2 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer.

Fête de la science 01 – 02 octobre

vendredi 01 octobre – 17h00

samedi 02 octobre – 09h00 Si vous pensiez que les cétacés étaient absents de la Grande Bleue… vous aviez tort ! Beaucoup d’observations insolites ont d’ailleurs activé la presse cette année…

Alors venez en apprendre plus sur les espèces les plus couramment rencontrées, les mesures de gestion mises en place et notamment le Sanctuaire Pélagos et venez découvrir comment les protéger en mer et depuis chez vous ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Cours Toussaint Merle 83500 La Seyne-sur-Mer

