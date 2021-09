Connaissons-nous réellement les reptiles ? 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer, 2 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer.

Fête de la science 01 – 02 octobre

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Station d’Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 17h00

samedi 02 octobre – 09h00

Chaque religion, tribu ou groupe ethnique, a loué admiration, peur ou vénération des êtres vivants environnants. C’est notamment le cas pour les reptiles. Ces derniers ont souvent fait partie des légendes, des mythes des différentes civilisations. Les serpents font partie des animaux qui suscitent le plus d’aversion et d’attitudes négatives contrairement aux tortues. Les légendes et idées reçues les plus absurdes sont véhiculées. La peur violente qu’ils inspirent, et qui se manifeste de façon irrationnelle, serait l’écho de notre instinct de survie. Ils sont décrits comme des animaux froids, gluants, sournois, agressifs, brutaux mais aussi comme dotés de timidité, fragiles.

A l’inverse, les tortues sont dotées d’une image extrêmement positive et bénéficient d’un immense capital sympathie. Considérées très souvent comme des animaux domestiques ou animaux de jardin (c’est le cas de notre tortue locale, la Tortue d’Hermann), tout le monde les aime, voudrait une tortue chez soi et chacun se défend de vouloir lui faire du mal. Beaucoup d’émotions diverses se dégage à l’approche de ces deux taxons incluant des émotions négatives en rapport avec les serpents et des émotions positives en lien avec les tortues.

Ainsi, de manière générale, peu de gens connaissent réellement ces reptiles. Notre objectif est donc de mettre de côté ces mythes afin d’apporter de vrais connaissances concernant leur biologie, leur écologie, etc. Il est, en effet, urgent de modifier cette vision erronée qui contribue à menacer leur survie. La tortue en tant qu’espèce sauvage et actuellement en voie de disparition, est trop souvent ignorée. Leurs effectifs sont en régression permanente, leurs habitats se raréfient et elles sont victimes du braconnage et du trafic illégal. Les serpents, eux, sont aussi porteurs de symboles positifs : le lien mythologique le plus répandu entre la femme et le serpent est celui de la création de l’humanité, voire du monde. La majorité d’entre eux est également entièrement inoffensifs.

Particulièrement réceptifs, les scolaires constituent un public de choix pour porter des messages de respect et de préservation, entre eux, mais également auprès de leurs aînés. Les tortues bénéficient d’un immense capital sympathie auprès des enfants qu’il convient d’orienter et de canaliser en faveur de la conservation de l’espèce plutôt qu’à son développement en captivité. Également très ouverts à la découverte des animaux, leur présenter dès leur plus jeune âge à quoi ressemble un serpent leur permettra de se rendre compte qu’un serpent n’est pas le méchant être venimeux prétendu.

On compte donc proposer des animations afin de réellement pouvoir connaitre ces taxons à travers des posters sur leur biologie, écologie, les idées reçues. Nous avons également à notre disposition des fabrications d’origamis et des jeux comme tel que le jeu du serpent et le jeu de la tortue. Ces jeux qui sont inspirés du jeu de l’oie. Récréatifs et original, ils sont d’excellents outils pédagogiques dont le but est d’apprendre quelques clés de la vie des serpents et des tortues en les suivant au long de leur cycle biologique.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Cours Toussaint Merle 83500 La Seyne-sur-Mer 83500

organisateur : https://www.tortuesoptom.org/ 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer