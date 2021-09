La Seyne-sur-Mer 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer, Var “La Biodiversité autour de chez soi” 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

"La Biodiversité autour de chez soi" 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer, 2 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer. Fête de la science 01 – 02 octobre

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Association S'PECE. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 17h00
samedi 02 octobre – 09h00

vendredi 01 octobre – 17h00

samedi 02 octobre – 09h00 Avec les animateurs et naturalistes de l’association S’PECE, venez découvrir la biodiversité de notre quotidien. Insectes, reptiles, amphibiens, oiseaux, plantes, … chaque espèce à sa place dans un environnement que nous partageons avec eux. Apprenez en plus sur leur mode de vie, leur écologie, leur développement, les relations que nous avons avec la faune et la flore et comment l’accueillir. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Cours Toussaint Merle 83500 La Seyne-sur-Mer 83500 organisateur : www.spece.fr 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer

