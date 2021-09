De la couleur de l’or, jeux de lumière et autres expériences amusantes. 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer, 2 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer.

Fête de la science 01 – 02 octobre

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Université de Toulon. Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 17h00

samedi 02 octobre – 09h00

Sur ce stand, 3 “ateliers” seront proposés.

L’un des ateliers s’intéresse au monde des nanoparticules et à la couleur de l’or nano. Le second atelier présente des expériences de chimie amusantes et colorées. Le troisième atelier s’intéresse à des expériences d’optique. Le discours est naturellement adapté à l’âge du public.

De la couleur de l’or :

Et si l’or n’était pas toujours doré ? Si sa couleur dépendait de la taille des grains d’or ? On va préparer en direct des nanoparticules d’or par voie chimique et observer les changements de couleur en fonction de leur taille, de leur forme. On définira l’échelle du monde nanométrique par comparaisons (“si la nanoparticule avait la taille d’un ballon de rugby, un DVD aurait la taille de la France” ; “si on rétrécissait la Terre jusqu’à la taille d’un ballon de foot, un ballon de foot deviendrait aussi minuscule que la nanoparticule…”) et on expliquera les mécanismes de l’interaction de la lumière avec la matière qui “produisent” la couleur d’un objet.

Expériences Chimiques Amusantes :

Plusieurs expériences chimiques amusantes seront réalisées : – Fabrication de slime magnétique et démonstration de lévitation Le Slime® est une matière vraiment étonnante, pour ses propriétés physiques (visqueuses et élastiques) mais quand elle est en plus magnétique, elle se met à engloutir des aimants ! Les propriétés du magnétisme sont fascinantes. Il est facile de faire léviter une plaque de carbone pyrolytique à l’aide de puissants aimants en néodyme. – Réalisation d’expériences d’oxydo-réduction colorées sur des métaux : Pour être apprenti chimiste, il faut être un peu apprenti sorcier : comment faire apparaître puis disparaître une couleur juste en secouant un flacon contenant du glucose et de la soude? Et comment transformer un fil de fer en fil de cuivre ? – Réactions acido-basiques éruptives : Et si on créait une éruption gazeuse par une réaction chimique acido-basique ?

Jeux de lumière :

Illustrer les phénomènes optiques par des expériences simples (réfraction, diffraction…) avec un rayonnement laser.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Cours Toussaint Merle 83500 La Seyne-sur-Mer 83500

organisateur : 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer