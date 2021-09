Exposition “50 ans de physique des 2 infinis” 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer, 2 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer.

Fête de la science 01 – 02 octobre

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Centre de Physique des Particules de Marseille. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 17h00

samedi 02 octobre – 09h00

IN2P3 : L’Univers exploré d’un infini à l’autre

Les physiciens et physiciennes de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules poursuivent une quête à la croisée des infinis. Les phénomènes qu’ils découvrent dans l’infiniment petit étayent leurs observations de l’Univers lointain et inversement l’étude des phénomènes cosmiques à la frontière en énergie ouvre une fenêtre sur l’infiniment petit. Ensemble ils œuvrent à construire une vision cohérente de la physique de l’Univers depuis les plus infimes constituants qui gouvernent son évolution jusqu’à sa structure aux plus grandes échelles. À l’heure où l’IN2P3 fête ses 50 ans, cette exposition est une fenêtre sur leurs travaux et les énigmes qu’ils rencontrent au quotidien.

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Cours Toussaint Merle 83500 La Seyne-sur-Mer 83500

organisateur : 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer