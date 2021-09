La Seyne-sur-Mer 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer, Var Mission Océan : Un parcours pédagogique pour apprendre grâce aux univers virtuels et être acteur de son avenir 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

samedi 02 octobre – 09h00 Le projet Mission Océan vise à faciliter l’apprentissage des élèves et à leur permettre d’approfondir leurs connaissances dans des disciplines telles que les mathématiques, la physique-chimie, la géographie, les sciences naturelles, sciences de la Terre, etc. tout en découvrant les grands enjeux des océans.

Ils pourront ainsi explorer des pistes de travail, en bénéficiant de l’expertise de professionnels issus de l’industrie et de la recherche, et élaborer des projets pour contribuer à les préserver.

Mission Océan leur permettra d’apprendre autrement grâce aux possibilités qu’offrent les mondes virtuels (modélisation 3D, expériences de réalité virtuelle, simulations numériques) dans le contexte de la préservation des océans, de découvrir leur pouvoir d’agir sur leur environnement et de se projeter dans les formations et les métiers qu’ils exerceront demain.

Mission Océan est porté par La Fondation Dassault Systèmes, en partenariat avec l’Ifremer, le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, l’Onisep et Réseau Canopé. Ils ont réuni leurs compétences pour construire ce parcours pédagogique s’appuyant sur la 3D et les univers virtuels. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

