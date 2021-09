Découvertes en conservation-restauration du patrimoine 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer, 2 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer.

Fête de la science 01 – 02 octobre

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Labo Conservation Restauration Recherches. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 16h00

samedi 02 octobre – 09h00

Au sein des laboratoires de conservation-restauration, les progrès techniques et l’emploi des nouvelles technologies permettent aux professionnels de faire “parler” les objets et de mettre en lumière les interventions effectuées sur ces derniers afin d’enrichir leur étude, leur compréhension et leur valorisation.

Les présentations orales ont pour objectif de sensibiliser le public à la sauvegarde et à l’étude des biens culturels et aussi d’expliquer les missions des conservateurs-restaurateurs dans les laboratoires.

Cette manifestation (Fête de la Science) permet non seulement de communiquer au grand public le travail réalisé en coulisse par les conservateurs-restaurateurs sur les collections qui leur sont confiées mais également de présenter les découvertes effectuées suite aux examens et aux analyses scientifiques coordonnés par ces derniers.

L’objectif est d’ouvrir aux publics les portes des laboratoires de conservation-restauration et de les inviter à s’immerger dans le quotidien des conservateurs-restaurateurs et dans la vie intime des artefacts restaurés.

A mi-chemin entre l’enquête policière et la recherche scientifique, nous proposons au public de découvrir les outils, la méthodologie, les protocoles et les cheminements intellectuels que ces spécialistes appliquent sur le patrimoine afin de le préserver et le transmettre aux générations futures.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Cours Toussaint Merle 83500 La Seyne-sur-Mer 83500

organisateur : 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer