CPPM : la physique des deux infinis 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer, 1 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer.

Fête de la science 02 – 01 octobre

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Centre de Physique des Particules de Marseille. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 17h00

vendredi 02 octobre – 09h00

Venez retrouver les chercheurs et ingénieurs du Centre de Physique des Particules de Marseille !

Les recherches du CPPM (CNRS/IN2P3 – Aix-Marseille Université) se placent à la croisée des deux infinis, pour la plupart au sein de collaborations internationales. Y sont conçus et réalisés des systèmes de détection à la pointe de la technologie, opérant souvent dans des conditions extrêmes : sous la mer, dans l’espace ou sous la terre.

Pour sonder l’infiniment grand et le cosmos, le CPPM est présent sur les télescopes terrestres CTA ou LSST et aussi les télescopes sous-marins ANTARES et KM3NeT, déployés au large de la baie de Toulon et dont nous sommes laboratoire hôte.

L’équipe en astroparticules neutrinos accueillera le public sur son stand composé de documents multimédias et de matériels didactiques.

Il pourra également en savoir plus grâce à une exposition “50 ans d’exploration scientifique de l’infiniment petit à l’infiniment grand”. En effet l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3), institut des deux infinis du CNRS, fête ses 50 ans d’existence.

