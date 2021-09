La Nature en ville, l’improbable biodiversité, les interactions Homme Nature ! 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer, 2 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer.

Fête de la science 01 – 02 octobre

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Chercheurs en herbe. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 17h00

samedi 02 octobre – 09h00

L’urbanisation engendre pollution, dérangements lumineux et sonores, température élevée. Pourtant, les espaces urbains peuvent offrir une biodiversité riche et inattendue.

Les plantes sont essentielles au bien-être des habitants. Elles tempèrent les canicules ou aident à la dépollution de l’eau et du sol.

Comment laisser la nature revenir en ville ?

Des actions simples à réaliser : nichoirs, jardins partagés, hôtels à insectes…

Venez découvrir la permaculture, la chimie des plantes, le rôle de filtration du sol

Comment se reconnecter avec les sciences participatives

La Nature, avenir de l’être humain, source d’énergie et d’inspiration



La biodiversité en milieu urbain ou périurbain, subit au contact des aménagements humains une pression de plus en plus intense. Elle fait dans le même temps l’objet de revendications croissantes de la part des citadins, qui expriment leur besoin de contacts avec la nature, tandis qu’émerge la conscience des « services rendus » par la nature en ville. La « Nature en ville » est au cœur des enjeux contemporains. En assurant des services écologiques majeurs (réduction des pollutions, des îlots de chaleur, des eaux de ruissellement, …) dans un milieu urbain toujours plus dense et minéral, la nature sous toutes ses formes est indispensable pour faire face aux défis environnementaux que sont le réchauffement climatique et l’érosion de la biodiversité mais aussi pour contribuer à un cadre de vie plus agréable et répondre aux enjeux de santé humaine. Pour accélérer la dynamique de « renaturation » des villes, il est nécessaire d’inclure la nature dans l’ensemble des politiques publiques et d’en faire un élément structurant de l’aménagement urbain. Il est important d’insister sur l’enjeu social de la biodiversité urbaine, qui doit répondre aux besoins des habitantes et habitants mais qui doit aussi contribuer à la solidarité des villes avec les campagnes qui ne cessent d’être artificialisées du fait de l’étalement urbain. Proposer de nouveaux modes constructifs répondant aux enjeux écologiques. On dispose de suffisamment de retours d’expériences désormais pour affirmer que la nature rend des services à la ville qu’elle ne peut ignorer :

– accroître la végétation urbaine améliore la qualité de l’air et protège de l’effet d’îlot de chaleur ;

– préserver des sols vivants et perméables est indispensable au cycle de l’eau et prévient les inondations ;

– restaurer les habitats de certaines espèces, comme les pollinisateurs sauvages, est aussi un moyen de se prévenir intelligemment des pathogènes… *

Ces conclusions ont introduit le concept de « biophilie », qui met en lumière l’existence d’un lien instinctif entre l’homme et la nature. Ce concept est reconnu depuis peu comme un facteur clé de la conception et du développement des espaces de travail.

Pour mieux aborder cette thématique, nous allons mettre en place des expériences pour comprendre comment faire pour redonner de la place à la nature dans nos vies et de valoriser la biodiversité existante.

Nos expériences se fonderont ainsi sur l’intégration d’un écosystème se renouvelant lui-même au sein de notre milieu de vie de plus en plus urbanisé. Elles seront divisées en trois fils conducteurs :

1- L’impact néfaste de l’urbanisation à outrance sur l’écosystème, les bénéfices d’un écosystème. La nécessité d’intégrer un écosystème participatif à notre mode de vie.

exemple : Au travers de l’application Sauvages de ma rue, nous pourronsr parler de tout ce qui va être flore spontanée des villes qu’on a tendance à essayer de faire disparaitre car “mauvaises herbes”. Pour cela, une déambulation avec utilisation de l’application ou du livre pour identifier les plantes. Il est à noter que Sauvage de ma rue fait partie des observatoires participatifs de Vigie-Nature du Muséum d’histoire naturelle de Paris, il y en a d’autres comme l’observatoire des papillons et des bourdons, tout autant de sciences participatives que nous mettrons en évidence !

2- Les actions possibles à mettre en place, et ses gestes dans notre quotidien.

exemple : nous aborderons la fragmentation des espaces naturels qui pose aussi un problème ! En effet, même si un espace est super bien protégé et plein de biodiversité, cela reste un milieu à enjeu parce que la dispersion des espèces est rendu compliquée voir impossible par l’urbanisation autour : nous pourrons l’aborder via le jeu de la trame verte et bleue !

3- Les futurs projets et leurs bénéfices pour l’homme et son environnement : d’autres notions seront abordées comme les espèces généralistes, anthropophiles et spécialistes pour expliquer pourquoi on voit tout le temps les même plantes et animaux…

exemple : la vie animale chez nous

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Cours Toussaint Merle 83500 La Seyne-sur-Mer 83500

