vendredi 01 octobre – 17h00

samedi 02 octobre – 09h00 Venir sur le stand de Nouvelles Mémoires, c’est voir des vidéos étonnantes sur la réalité augmentée sur des oeuvres d’art via le smartphone qu’on possède, sur l’exploration spéléologique dans d’étonnantes galeries et grottes du Var et dans d’anciennes mines, et admirer et comprendre des oeuvres d’art numériques comme classiques . C’est aussi en parler avec leurs auteurs (chercheurs ou amateurs passionnés, artistes). Et apprendre grâce à eux comment on peut envisager de travailler, – et quelles études faire si nécessaire – dans les domaines exposés comme dans les différents champs de la production numérique. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Cours Toussaint Merle 83500 La Seyne-sur-Mer 83500 organisateur : 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer

