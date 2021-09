La Seyne-sur-Mer 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer, Var Médiations libres « Curieusement Muséum ! » 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Médiations libres « Curieusement Muséum ! » 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer, 2 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer. Fête de la science 01 – 02 octobre

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Muséum Départemental du Var. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 01 octobre – 17h00

samedi 02 octobre – 09h00 A quoi sert un muséum ? Quelles sont ses missions ? Une fenêtre sur la biodiversité et la culture naturaliste ? Et quelles sont les actualités autour des collections d’histoire naturelle de notre département ? Autant de questions que vous pourrez poser aux médiateurs scientifiques et culturels du Muséum départemental du Var. La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer Cours Toussaint Merle 83500 La Seyne-sur-Mer

