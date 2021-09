La Seyne-sur-Mer 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer, Var Lucy, T. Rex et autres fossiles célèbres 10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

samedi 02 octobre – 09h00 Avec une médiatrice, apprenez à observer les fossiles de nos ancêtres et faîtes parler les os. Anatomie comparée, histoire des sciences, découvertes récentes, etc. pour briser quelques idées reçues et apprendre à déceler d’éventuelles imprécisions voire infox qui émergent régulièrement à travers les médias. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

