vendredi 01 octobre – 17h00

samedi 02 octobre – 09h00 5G, intelligence artificielle, réseaux-marins, développement durable : des thématiques liées au numérique qui nous intriguent et donc nous font réagir !

Intelligence artificielle – Académie de Nice, Terra Numerica et Orange

Qui n’a pas déjà été étonné de voir une notification sur son smartphone, un site, son ordinateur, proposant une information adaptée?

Venez découvrir le dessous des cartes de l’Intelligence Artificielle, et comprendre comment fonctionnent les algorithmes et les applications smartphones sur notre stand. Nous vous proposons 4 ateliers au choix :

Activités branchées/connectées :

– Venez vous étonner et étonner votre entourage avec votre application mobile.

– Le Machine Learning, où comment apprendre à un ordinateur à reconnaitre des personnes ou des objets

Activités débranchées :

– Étonnez vous en comprenant ce qu’est un algorithme.

Navires câbliers – Orange Marine : Sans eux, pas de netflix ni de réseaux sociaux alors venez apprendre à souder presque sur le bateau ! Santé – Start Up Miloe : Testez votre indice de "qualité de vie" ! 5G – Orange : Surprises ! Environnement – Orange : Venez vous "évader" !

10e Village des Sciences de La Seyne sur Mer
Cours Toussaint Merle
83500 La Seyne-sur-Mer
www.orange.com

